Предложения жителей Чехова легли в основу новой Народной программы

Более 14 тысяч предложений жителей Чехова вошли в Народную программу «Единой России» на ближайшие пять лет. Люди формулировали конкретные инициативы с детализацией: указывали адреса, описывали необходимые работы и ожидаемые результаты.

Наиболее частые темы — благоустройство, образование, медицина и состояние городской инфраструктуры. «Это достаточно долгая и кропотливая работа была, на протяжении практически полугода мы собирали проблематику со всех территорий. Определили приоритеты, люди сами нам подсказали, над чем нужно работать, что сегодня они ставят во главу угла», — отметил депутат Государственной Думы Александр Коган.

Свои предложения жители оставляли в общественных приемных, на выездных встречах и через онлайн-формы. 26 августа состоялась региональная конференция Московского областного отделения, на которой утвердили Народную программу Московской области.

«Здравоохранение, образование, экономика, ЖКХ, транспорт, благоустройство, спорт, социальная сфера, экология, культура и, конечно, поддержка наших военнослужащих. Нет сферы, которую не охватила бы новая Народная программа. За каждым пунктом — интересы живых людей, пожелания граждан, тысячи встреч с жителями и разговоры о самом главном и наболевшем», — отметил руководитель подмосковного отделения движения «Здоровое Отечество» Алексей Батов.

Именно идеи жителей задают вектор развития округа. Из предложений складывается конкретный план: новые объекты, отремонтированные дворы и дороги, более сильная медицинская инфраструктура. Власти возьмут озвученные задачи в работу и будут держать реализацию каждого пункта на контроле.