Глава Подмосковья внес в Мособлдуму предложения о кадровых переменах в правительстве

Губернатор Воробьев озвучил инициативы о кадровых переменах в правительстве

Андрей Воробьев внес в Мособлдуму предложения по кадровым переменам в правительстве Подмосковья. На новые должности выдвинули первого заместителя председателя Людмилу Болатаеву и заместителя председателя Наталию Масленкину.

«Прежде всего, еще раз о кадровых изменениях. Игорь Юрьевич (председатель Мособлдумы — прим. ред.), мы вносим инициативу назначить Людмилу Болатаеву на должность вице-губернатора, который будет курировать здравоохранение, социальную защиту и цифровую трансформацию», — сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что это большой и значимый блок. Мособлдума рассмотрит предложенную кандидатуру.

«И второе решение — выдвинуть на позицию первого заместителя председателя правительства Подмосковья Наталию Масленкину, курирует экономический блок и все, что связано с эффективностью, оптимизацией», — добавил губернатор.

По его словам, каждый отраслевик взаимодействует с этим блоком, который является одним из ключевых.

«Прошу эти две кандидатуры рассмотреть», — подытожил Андрей Воробьев.

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