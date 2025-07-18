Предложение руки и сердца сделали участнице Сырного трейла в Истре

На фестивале «Сырный трейл 2025» произошло романтичное событие. Один из участников, Александр, сделал предложение своей возлюбленной прямо на финише.

С организацией сюрприза ему помог сам владелец фермы — Олег Сирота. Команда забега сделала особенную медаль с надписью «Будь моей женой», а молодой человек вручил ее Ангелине, встав на одно колено. В честь этого события жениху и невесте подарили романтический ужин от сыроварни.

«История любви вдохновила не только участников фестиваля, но и волонтеров. Многие были восхищены этой историей и поняли, насколько важно создавать семью. Мечтам свойственно сбываться — и эта история тому подтверждение», — отметила одна из организаторов фестиваля Вера Ефимова.

За день до забега еще одна пара обменялась кольцами, только уже в ЗАГСе. С чем их и поздравили на старте.