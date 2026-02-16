Праздник ко Дню защитника Отечества проведут в музее техники Вадима Задорожного

В музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск 23 февраля пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа праздника будет насыщенной: гостей ждет торжественный парад кадетов, демонстрация военной техники, сборные экскурсии по основным экспозициям, исторический квест с памятными подарками и праздничный концерт. Компания «Звезда» предложит всем желающим творческий мастер-класс по сборке моделей.

Любители техники смогут прокатиться на различных образцах специальной техники и оценить их ходовые качества.

На территории музея будут организованы тематические фотозоны. В перерывах между мероприятиями гости смогут посетить кафе и рестораны музейного комплекса.

Билеты и подробная информация доступны на сайте Музея техники Вадима Задорожного https://tmuseum.ru/2026/02/05/den-zashhitnika-otechestva-v-muzee/.

Адрес музея: Московская область, городской округ Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й километр, строение 8.