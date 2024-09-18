Футбольный турнир «Победа» провели ко Дню села в Осташеве

День села Осташево отпраздновали 14 сентября. Жители сначала отправились на божественную литургию в храме Пресвятой Богородицы, а после — на торжественный концерт, футбольный турнир «Победа» и ярмарку.

Село Осташево расположено на мысе, который омывают три реки: Волошня, Щетинка и Руза. Впервые о нем упомянул великий князь Борис Васильевич Волоцкий в духовной грамоте 1477 года. Село несколько раз меняло местность и название: Щетники, Успенское, Благовещенское и Долголядское. В современности прижилось наименование Осташево.

Праздник начался утром с божественной литургии в храме Пресвятой Богородицы. Сразу после прошел турнир по футболу «Победа». Сотрудники музея князя Константина Романова организовали познавательную программу «Осташевская земля», а в парке прошла главная часть торжества. Родители и дети участвовали в спортивных состязаниях, артисты выступили на сцене, работали торговые ряды.

Заместитель главы Волоколамска пожелал сельчанам беречь историю и заботиться о родине.

«Это праздник ветеранов, чьим трудом преображалось село. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу родной земли и, конечно, праздник молодого поколения, которому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины», — сказал первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.

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