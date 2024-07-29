Празднование Дня города в Дубне завершили концертом симфонического оркестра

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В воскресенье День города в Дубне завершился концертом симфонического оркестра. Музыканты исполнили произведения мировых классиков. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Музыка на Волге».

Дубненский симфонический оркестр выступал почти в полном составе в воскресенье на сцене Молодежной Поляны. Солировал дирижер оркестра, скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов. Музыканты исполнили произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяцоллы. Несколько сотен зрителей пришли на концерт под открытым небом. Взрослые слушали — дети танцевали на сцене.

Симфонический оркестр выступил в рамках проекта «Музыка на Волге». Он стартовал этим летом. Лучшие исполнители Москвы и Подмосковья дают концерты для гостей и жителей городского округа Дубна.

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