Празднование 100-летия Всероссийского общества слепых прошло в Можайске
В Можайске прошло торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Праздник собрал представителей органов власти, общественных организаций и членов местной организации ВОС, которая была основана в 1951 году и сегодня объединяет 110 человек.
Общество активно поддерживает людей с нарушениями зрения, помогая им в правовых вопросах, реабилитации и трудоустройстве, а также способствует их интеграции в современное общество. Важно отметить, что организация готова оказывать помощь военнослужащим, вернувшимся с специальной военной операции и имеющим нарушения зрения.
Первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский от имени главы округа выразил искреннюю благодарность и поздравления активистам и ветеранам общества.
С приветственными речами выступили заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, депутат Татьяна Сердюкова, председатель Совета ветеранов Нина Истратова и исполняющая обязанности председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Датикашвили.
Особое внимание было уделено Наталье Медведевой, специалисту Можайской организации ВОС, чей стаж работы составляет 52 года.
В рамках церемонии были вручены государственные и региональные награды. Более 20 активистов и ветеранов получили юбилейные медали и грамоты от Московской областной организации ВОС.
Юбилейный вечер стал ярким событием, наполненным гордостью и единством, символизируя целую эпоху добрых дел, веры и света человеческих сердец.