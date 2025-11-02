Празднование 100-летия Всероссийского общества слепых прошло в Можайске

В Можайске прошло торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Праздник собрал представителей органов власти, общественных организаций и членов местной организации ВОС, которая была основана в 1951 году и сегодня объединяет 110 человек.

Общество активно поддерживает людей с нарушениями зрения, помогая им в правовых вопросах, реабилитации и трудоустройстве, а также способствует их интеграции в современное общество. Важно отметить, что организация готова оказывать помощь военнослужащим, вернувшимся с специальной военной операции и имеющим нарушения зрения.

Первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский от имени главы округа выразил искреннюю благодарность и поздравления активистам и ветеранам общества.

С приветственными речами выступили заместитель председателя Совета депутатов Можайского округа Татьяна Дроздова, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, депутат Татьяна Сердюкова, председатель Совета ветеранов Нина Истратова и исполняющая обязанности председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Датикашвили.