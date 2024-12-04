Праздники открытия зимнего сезона прошли в городском округе Пушкинский

Открытие зимнего сезона стало одним из самых ожидаемых событий для жителей и гостей городского округа. На праздники в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске люди пришли целыми семьями.

Новогодним волшебством наполнился вечер в пушкинском Центральном парке. Для детей и взрослых на центральной сцене организовали театрализованное представление с участием сказочных персонажей. Артисты создавали особую атмосферу и вовлекали в процесс зрителей. По традиции поздравить жителей Пушкина приехали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе со всеми они зажигали огни на новогодней елке, водили хороводы и пели песни. Эпилогом празднования стало незабываемое огненное шоу в честь зажжения главного новогоднего дерева.

Открытие зимнего сезона прошло на нескольких площадках городского округа. Везде гостей праздника ждала арт-ярмарка, где можно было приобрести подарки для родных и близких, мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и игрушек, театральные представления и концерты.

В Ивантеевке праздничная программа прошла весело и насыщенно. Дед Мороз со Снегурочкой приехали в городской парк на квадроцикле. Вместе с детьми зажгли елку и водили хороводы. А в Красноармейске устроили лазерное шоу.