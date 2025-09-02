Праздники для школьников прошли в парках Воскресенска

Масштабное областное мероприятие «Парк знаний» посвящалось началу нового учебного года. Для жителей и гостей городского округа подготовили насыщенную и интересную программу, включавшую мастер-классы, концерты, настольные игры, полезные консультации и другие активности.

В парке «Москворецкий» школьники вместе со сказочными персонажами играли в интересные игры, делали зарядку, участвовали в конкурсах и танцевали под веселые мелодии.

В парке усадьбы Кривякино для ребят проверили интерактивную экскурсию с погружением в историю дворянского образования. Также состоялся показ новой школьной формы в «Школе моделей». Школьники смогли определить свой уровень английского языка и получить советы от профессионального логопеда.

Мероприятия стали для детей возможностью провести время всей семьей на свежем воздухе, зарядиться позитивом и настроиться на новый учебный год.