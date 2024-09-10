Праздник «Здравствуй, осень» прошел в Никольском парке в Лосино-Петровском

Игровая программа для детей «Здравствуй, осень» прошла в Никольском парке в Лосино-Петровском. Ребята перетягивали канат, бегали с шариками и танцевали.

Для ребят подготовили большую программу: веселые конкурсы, викторины и танцы. Участники праздника не только повеселились, но и узнали много нового о временах года и о том, как меняется природа.

«Спасибо организаторам за развлечение во время прогулки!» — поделилась участница мероприятия.

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