Праздник «Здравствуй, осень» прошел в Никольском парке в Лосино-Петровском
Игровая программа для детей «Здравствуй, осень» прошла в Никольском парке в Лосино-Петровском. Ребята перетягивали канат, бегали с шариками и танцевали.
Для ребят подготовили большую программу: веселые конкурсы, викторины и танцы. Участники праздника не только повеселились, но и узнали много нового о временах года и о том, как меняется природа.
«Спасибо организаторам за развлечение во время прогулки!» — поделилась участница мероприятия.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Севастопольцу вынесли приговор за призывы к убийству русских
Спортсменка из Подольска завоевала кубок России по гиревому спорту в Анапе
Более 5 тысяч жителей Подольска прошли вакцинацию от гриппа
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин проверил готовность Химок к зиме
Детский сад на 250 мест в Подольске откроют после проверки Роспотребнадзора
Хоккеисты из Воскресенска победили команду «Югра» на домашнем поле
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте