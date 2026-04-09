Праздник военной песни прошел в Наро-Фоминске

Пластинки со «Священной войной» выпускали на Апрелевском заводе в единственном цехе — остальные помещения отдали под изготовление бомб. Об этом и многом другом рассказали на мероприятии в городском историко-краеведческом музее 6 апреля.

Накануне 81-й годовщины Великой Победы музыка победной весны звучит особенно громко. В музее ожил старый патефон, и зал наполнился голосами Клавдии Шульженко, Леонида Утесова и Лидии Руслановой. Коллекционер Алексей Ровнейко принес довоенные и военные экземпляры. Школьники, которые присутствовали на празднике, удивлялись необычной аппаратуре и еще больше поражались тому, что именно такие патефоны слушали на фронтах Великой Отечественной войны.

Но история военной песни в Наро-Фоминске не ограничивается пластинками. В 1985 году здесь появился ансамбль «Фронтовая память» — самобытный ветеранский коллектив, состоящий из фронтовиков. Они надевали форму и ордена и выходили на сцену, чтобы спеть песни своей молодости. Почетным участником ансамбля был Бедрос Киркоров. Коллектив существует до сих пор.