Праздник в честь иконы «Неупиваемая Чаша» прошел в Серпухове

Торжества в честь 148-летия явления иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» состоялись в двух обителях Серпухова 18 мая. Богослужение во Владычнем женском монастыре возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Праздник также посвятили памяти основателя обители преподобного Варлаама Серпуховского. После литургии состоялся крестный ход вокруг монастыря.

Кроме того, в обители началась научно-практическая конференция, посвященная помощи семьям страдающих зависимостями людей. Специалисты из разных епархий расскажут об опыте приходских клубов трезвости, семейной поддержке и современных методах реабилитации.

Литургию в Высоцком ставропигиальном монастыре совершил викарий патриарха, епископ Серпуховский Роман.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко напомнил, что история иконы началась с чуда исцеления. «Неупиваемая Чаша» помогает обрести твердость духа и справиться с тяжелыми болезнями.

«К нам не случайно приезжают паломники со всей России и даже из-за рубежа. Мы бережно храним эту традицию, потому что через веру и молитву укрепляется и сам город. Пусть „Неупиваемая Чаша“ оберегает каждую семью», — сказал Алексей Шимко.