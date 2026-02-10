Праздник в честь Дня гражданской авиации прошел в авиационном лицее Лобни

10 февраля в лобненском лицее «Авиатика» состоялось тематическое мероприятие «Крылья над Лобней». Учащимся рассказали об истории города как центра авиации и стратегической роли аэропорта Шереметьево.

Мероприятие открыла глава муниципалитета Анна Кротова. «Авиация — это символ единства и прогресса. Она стирает границы, сближает народы и открывает новые горизонты», — отметила она в своем телеграм-канале.

Особое внимание уделили роли международного аэропорта Шереметьево, который является ключевым транспортным узлом страны и важным социально-экономическим партнером округа, предоставляя тысячи рабочих мест.

Лицей «Авиатика» готовит будущих специалистов для авиационной отрасли. В нем действует система профориентации с профильными классами, где углубленно изучают конструирование авиационных систем, программирование и пилотирование беспилотников. Ключевыми партнерами лицея являются Московский авиационный институт и Московский государственный технический университет гражданской авиации.

Также в учебном заведении реализуется партийный проект «Единой России» «Новая школа», направленный на развитие современной образовательной среды.