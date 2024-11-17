Праздник в честь Архангела Михаила прошел в Красногорске

В Красногорске в рамках проекта «Арт суббота» прошла краеведческая программа «Духовная родословная края». Мероприятие посвятили Архангелу Михаилу, которого почитают православные.

Руководитель объединения «Воскресная школа» Анна Резва познакомила гостей с историей праздника и традициями. Они также встретились с художницей и мастером лоскутного шитья Татьяна Протопоповой. Она представила свои работы. Во второй части программы все желающие приняли участие в творческом мастер-классе.

Программа — способ узнать больше информации о духовной культуре, познакомиться с творчеством местных художников и провести время в компании единомышленников.

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