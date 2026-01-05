Праздник у главной елки и спектакль в театре порадовали жителей Лобни

На площади у ДК «Чайка» прошли хороводы и конкурсы, а в театре «Камерная сцена» зрители увидели «Золушку». В городе также представят концерты, мастер-классы и спортивные состязания.

Новогодние мероприятия в Лобне продолжаются, радуя жителей разнообразной программой. На площади у Дворца культуры «Чайка» творческие коллективы организовали для горожан яркий праздник с хороводами вокруг елки, танцами, веселыми конкурсами и сладкими подарками для самых активных участников.

В театре «Камерная сцена» третий день праздничного марафона завершился спектаклем «Золушка». Перед началом представления зрителей развлекали Кролик, Снегурочка и Дед Мороз в ходе веселой интермедии. А в студии гончарного искусства «Лунный Кот» в рамках рождественских мастер-классов участники под руководством мастеров создавали своими руками фигурки и подвески-ангелочки.

Праздничная программа в Лобне продлится все каникулы. Следить за расписанием мероприятий на каждый день можно в официальном канале администрации города.



