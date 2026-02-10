Праздник «Спорт для всех» прошел в Зарайске

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоялся общегородской праздник «Спорт для всех», организованный в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Программа была составлена так, чтобы каждый гость — от детей до представителей старшего поколения — нашел занятие по душе.

Организаторы подготовили для жителей и гостей города настоящий калейдоскоп активностей. Те, кто предпочитает интеллектуальный вызов, смогли проверить свои знания в тематической спортивной викторине. Вопросы были посвящены истории и особенностям зимних видов спорта. Для творческих натур работал уголок мастер-классов.

Под руководством наставников гости создавали памятные сувениры.

«Самым зрелищным этапом стала эстафета „Зимние забавы“. Командный дух, азарт борьбы и поддержка болельщиков создали в парке атмосферу настоящего олимпийского стадиона. Настоящим украшением праздника стало присутствие почетной гостьи — мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Елены Кочетковой. Именитая спортсменка не просто наблюдала за соревнованиями, но и активно общалась с публикой», — отметили организаторы.

Елена поделилась секретами своего успеха, рассказала о важности упорства в достижении целей и провела автограф-сессию. В парке работала площадка «Чайная сказка». Горячий чай и сладости помогали участникам согреться и восстановить силы между стартами.