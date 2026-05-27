Праздник последнего звонка прошел в школах Солнечногорска

Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, прошли 26 мая во всех школах городского округа Солнечногорск. Поздравить выпускников с важным этапом жизни пришли представители администрации округа и депутаты окружного совета от партии «Единая Россия».

Особым гостем праздничного мероприятия в лицее № 7 стал волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин. Вместе с первоклассницей он дал символический последний звонок и пожелал школьникам успехов в будущем.

После официальной части в образовательных учреждениях состоялись концертные программы. Выпускники подготовили творческие выступления, а родители и учителя обратились к ребятам с теплыми словами и пожеланиями перед началом нового жизненного этапа.

«Дорогие выпускники! Впереди экзамены, выбор профессии, новые знакомства, большие цели и самостоятельные решения. Не бойтесь ошибаться, пробовать новое и ставить перед собой высокие задачи. Верьте в себя, цените друзей, не забывайте родную школу и своих учителей. Пусть у каждого из вас все получится. А Солнечногорск всегда будет местом, куда хочется возвращаться», — поздравил выпускников глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В 2026 году школы муниципалитета оканчивают 1 727 девятиклассников и 526 учеников одиннадцатых классов. В ближайшие дни выпускникам предстоит сдать выпускные экзамены.