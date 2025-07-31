Праздник первого снопа дал старт уборочной кампании в Серебряных Прудах

Как и много лет назад, первый сноп в Серебряных Прудах собрали вручную, положив начало жатве. После совместной молитвы благочинный округа иерей Владимир освятил людей и уборочную технику, благословив на плодотворный труд на хлебной ниве.

В поле вышли мощные современные зерноуборочные комбайны. Для каждого хлебороба новый урожай — своеобразный вызов. В этом году в округе предстоит убрать 46 тысяч гектаров, 21 из них — это зерновые и зернобобовые культуры, 17 тысяч — масличные, 8 тысяч — кормовые.

«Продовольственная безопасность для нашей страны — это одно из приоритетных направлений, поэтому муниципальный округ Серебряные Пруды всегда понимает ответственность в этом плане», — отметил глава муниципалитета Олег Павлихин.

В округе выращивают ячмень, пшеницу, кукурузу, рапс, подсолнечник, горох. В этом году посеяли новую культуру — лен. Она произрастает на площади 800 гектаров. Урожай пойдет на производство масла. В Серебряных Прудах работают 11 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году их урожай составил 95 тысяч тонн.