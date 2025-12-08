Праздник открытия зимнего сезона прошел в Раменском
В городском парке стартовал праздничный сезон в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Представители администрации и новогодние волшебники зажгли огни на новогодней елке.
Гости и жители Раменского округа в течение всего месяца смогут побывать на различных мероприятиях. Руководство парка подготовило насыщенную программу. «У нас каждую субботу и воскресенье проходят и мастер-классы, и детские спортивные игры, и детские развлекательные программы», — рассказала директор Раменского парка Анна Зима.
Заработала и резиденция Деда Мороза. Взрослые и дети уже начали писать письма и опускать праздничные конверты в почтовый ящик. Почта будет работать до 25 декабря включительно. Зимний волшебник и его внучка Снегурочка всегда рады гостям.
На площадке «Лира» местные таланты показали театрализованное представление. Творческие коллективы выступили с танцевальными и музыкальными номерами.
В Раменском также открыли сезон катания на коньках. Лед залили у стадиона «Сатурн». С самого утра и до вечера любители активного отдыха теперь будут проводить здесь время. Праздничное открытие зимнего сезона завершилось ярким представлением «Дед Мороз и друзья!» с участием фигуристов.