Праздник открытия зимнего сезона прошел в Раменском

В городском парке стартовал праздничный сезон в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Представители администрации и новогодние волшебники зажгли огни на новогодней елке.

Гости и жители Раменского округа в течение всего месяца смогут побывать на различных мероприятиях. Руководство парка подготовило насыщенную программу. «У нас каждую субботу и воскресенье проходят и мастер-классы, и детские спортивные игры, и детские развлекательные программы», — рассказала директор Раменского парка Анна Зима.

Заработала и резиденция Деда Мороза. Взрослые и дети уже начали писать письма и опускать праздничные конверты в почтовый ящик. Почта будет работать до 25 декабря включительно. Зимний волшебник и его внучка Снегурочка всегда рады гостям.