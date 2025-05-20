Праздник открытия теплого сезона прошел в парке в Зарайске

Яркое событие в Зарайском центральном парке культуры и отдыха собрало множество людей самого разного возраста. Организаторы подготовили для них десятки разнообразных активностей — от творческих мастер-классов до киберспортивных баталий.

Праздник начался с колоритного «Парада семей», во главе которого шли князь Федор и княгиня Евпраксия. На главной площади парка для юных посетителей провели анимационную программу и захватывающее шоу мыльных пузырей от приглашенных аниматоров Crazy Boom.

Творческие коллективы и солисты Зарайска, а также артисты из городского округа Луховицы — студия Voltage — выступили с концертом «В ритме теплого сезона». А завершением вечера стала дискотечная программа с участием DJ Bovini и MC California, которые создали незабываемую атмосферу веселья.

Гости парка также могли поиграть в настольный теннис и сразиться в популярные игры на киберспортивной площадке, осмотреть фотовыставку достопримечательностей Зарайского края, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению брелоков и научиться танцевать зумбу.

Открытие теплого сезона в Зарайском парке стало не только праздником, но и возможностью для жителей и гостей округа весело и активно провести время.