Праздник ко Дню знаний прошел в парке Толстого в Химках

Тематическое мероприятие «Парк знаний» объединило детей и взрослых разнообразной развлекательной программой. Гостей ждали интеллектуальные и спортивные активности, а также творческие мастер-классы.

В городском округе праздничные события охватили не только учебные заведения, но и общественные пространства. Основные действия развернулись на территории парка культуры и отдыха имени Льва Толстого.

Для посетителей была подготовлена специальная программа «Школьные приключения». Также состоялся праздничный концерт и был организован мастер-класс по игре на барабанах.

Желающие могли присоединиться к тематическому квесту. Отдельно для активных участников провели занятие по единоборствам.

Мероприятие позволило жителям настроиться на предстоящий учебный год, получить заряд позитивных эмоций и провести семейный досуг на открытом воздухе.