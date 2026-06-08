Праздник ко Дню социального работника прошел в Воскресенске
5 июня сотрудников социальной сферы торжественно поздравили с профессиональным праздником. Заместители главы округа Ольга Коротеева и Ольга Байдина вручили лучшим работникам заслуженные награды.
Начальник окружного управления социального развития № 10 Ольга Лузянина отметила, что в 2026 году социальная сфера Подмосковья отмечает 35-летие, а работа социального работника — это не просто профессия, а настоящее призвание. Почетный гость, благочинный второго Воскресенского округа протоиерей Сергий Рыбаков подчеркнул, что служение ближним — это истинное проявление христианской любви и милосердия.
Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» Светлана Шевченко подвела итоги работы учреждения и поблагодарила коллектив и партнеров за поддержку. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов социальной службы, руководителей предприятий и благотворителей, которые помогают тем, кто нуждается в заботе.
Лучшие работники получили награды Министерства социального развития Московской области, областной организации профсоюза, главы и Совета депутатов Воскресенска.
Праздничную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов дворца культуры «Юбилейный».