Праздник ко Дню социального работника прошел в Воскресенске

Начальник окружного управления социального развития № 10 Ольга Лузянина отметила, что в 2026 году социальная сфера Подмосковья отмечает 35-летие, а работа социального работника — это не просто профессия, а настоящее призвание. Почетный гость, благочинный второго Воскресенского округа протоиерей Сергий Рыбаков подчеркнул, что служение ближним — это истинное проявление христианской любви и милосердия.

Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» Светлана Шевченко подвела итоги работы учреждения и поблагодарила коллектив и партнеров за поддержку. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов социальной службы, руководителей предприятий и благотворителей, которые помогают тем, кто нуждается в заботе.

Лучшие работники получили награды Министерства социального развития Московской области, областной организации профсоюза, главы и Совета депутатов Воскресенска.

Праздничную атмосферу дополнили выступления творческих коллективов дворца культуры «Юбилейный».