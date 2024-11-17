Праздник ко дню рождения Деда Мороза пройдет в Нахабине 18 ноября

В культурно-досуговом клубе «Мечта» отметят день рождения Деда Мороза. Организаторы подготовили для юных гостей танцы, загадки и игры. На мероприятии также подведут итоги конкурса поздравительных открыток «Для любимого волшебника».

День рождения Деда Мороза празднуют 18 ноября. В этот день в клубе «Мечта» в Нахабине пройдет праздничная программа в 17:00. Организаторы приглашают семьи на концерт с танцами, играми, конкурсами и призами.

Клуб «Мечта» располагается в поселке Нахабино в доме № 2 на Школьной улице.

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