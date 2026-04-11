Праздник ко Дню космонавтики прошел в Лобне

Мероприятие «Гравитация творчества» состоялось 10 апреля в доме культуры «Луговая». Глава округа Анна Кротова приняла участие в этом событии, которое напомнило юным жителям о первом полете человека в космос.

Дети посмотрели тематический мультфильм о звездных приключениях и проверили свои знания в интеллектуальной викторине. На интерактивных площадках каждый ребенок мог почувствовать себя исследователем Вселенной: ребята примеряли настоящие скафандры, запускали ракеты из мыльных пузырей, создавали модели галактик и мастерили фигурки инопланетян.

Также в рамках праздника прошел конкурс рисунков на космическую тему. Победителей ждали не просто призы, а настоящая еда космонавтов. Анна Кротова отметила, что мероприятие подарило детям и взрослым незабываемые эмоции и доказало, что мечтать о звездах — это здорово.