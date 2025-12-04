Праздник ко Дню инвалидов прошел в Богородском округе

Екатерина Щербакова от имени совета депутатов поздравила женщин с Днем матери и вручила благодарности и цветы. Особые слова прозвучали в адрес мам, воспитывающих особенных детей. «Вы заряжаете всех вокруг позитивом и, несмотря на все трудности, сохраняете бодрость духа!» — отметила депутат.

В рамках вечера также наградили победителей третьего библиотечного конкурса рисунков и поделок «Салют, Победа!». Конкурс, посвященный 80-летию Великой Победы, предоставил людям с особенностями здоровья возможность творчески выразить свое уважение к подвигу предков.

Завершился вечер сладким сюрпризом от Екатерины Щербаковой — всех гостей угостили мороженым.

Мероприятие в Центре культуры наглядно показало, как в рамках одного события можно объединить искреннюю поддержку, признание талантов и уважение к истории, создав по-настоящему инклюзивную и душевную атмосферу.