Праздник Казанской иконы Божией Матери прошел в Балашихе

Праздник Казанской иконы Божией Матери отметили на территории бывшей графской усадьбы в Балашихе. Здесь для прихожан организовали бесплатные угощения и концерт от артистов сельского центра культуры и досуга «Рассвет».

В бывшем имении графа Петра Румянцева-Задунайского Троицое-Кайнарджи в Балашихе собрались прихожане, представители администрации и депутаты Московской областной Думы.

«Так совпало, что сегодня не только день Казанской иконы Божией Матери, но еще 250 лет присоединения Крыма к России. И первый владелец этой усадьбы — Петр Румянцев был героем Русско-турецкой войны. Это историческое место, и мы стараемся помогать в восстановлении всего комплекса. В храме приведен в порядок свод, колонны в правом приделе. Также продолжаются работы по фундаменту», — рассказал депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Реставрация церкви ведется около 10 лет. Кровля уже отремонтирована, сейчас восстанавливают белокаменные цокольные колонны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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