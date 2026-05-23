Праздник к юбилею лицея № 6 прошел в Дзержинском

В актовом зале лицея № 6 «Парус» 20 мая отметили 20-летие учебного заведения. На торжество пришли педагоги, лицеисты, сотрудники управления образованием, депутаты, руководители школ округа, почетные гости и родители.

Идея создать школу с инновационными технологиями и современным оборудованием принадлежала первому главе Дзержинского Виктору Доркину. Заместитель начальника управления образованием администрации Светлана Яковенко отметила, что «Парус» сохраняет традиции качественного образования и остается важной стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы, обеспечивая подготовку востребованных инженеров и технических специалистов.

За 20 лет лицей реализовал несколько инновационных проектов, включая экспериментальные площадки по мониторингу информационных технологий и внедрению федерального государственного образовательного стандарта. Сейчас учебное заведение сотрудничает с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана, Тимирязевской академией, Государственным университетом просвещения и Люберецким техникумом имени Ю. А. Гагарина.

К юбилею 20 педагогов лицея наградили почетными грамотами главы округа Владимира Волкова. Вечер прошел в теплой, праздничной атмосфере.