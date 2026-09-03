Праздник к Дню знаний прошел в Губернском колледже в Серпухове

1 сентября в колледже состоялось торжественное открытие нового учебного года, объединившее старшекурсников и первокурсников. Для вчерашних школьников этот день стал началом нового этапа жизни, наполненного профессиональным становлением и яркими событиями.

В каждом корпусе учебного заведения прошли торжественные линейки. Кульминацией праздничной программы стало видеопоздравление от Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который обратился к студентам и педагогам с напутственными словами, подчеркнув значимость образования в современном мире.

С приветственным словом к собравшимся выступил директор колледжа, Народный учитель РФ Александр Лысиков. «Вы выбрали благородную профессию, и мы сделаем все, чтобы ваши годы учебы стали временем не только серьезных знаний, но и ярких побед», — отметил он. Эстафету поздравлений подхватили члены администрации, педагоги и представители потенциальных работодателей, пожелавшие ребятам не бояться трудностей, смело идти к цели и помнить о поддержке наставников.

В честь начала нового этапа студенты получили в подарок от директора мороженое. После завершения торжественной части первокурсники вместе с кураторами отправились в аудитории для знакомства друг с другом и с историей учебного заведения.

В рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном» прошли классные часы, посвященные Году единства народов России. Студенты обсудили важность сплочения, уважения к культуре и традициям многонациональной страны. Особую атмосферу создали наставники-старшекурсники — амбассадоры Профессионалитета, которые провели для младших товарищей интерактивные игры и викторины, помогая им быстро освоиться, узнать интересные факты об истории колледжа и просто подружиться.