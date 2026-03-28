Праздник к 50-летию Большегрызловской школы провели в Серпухове

Именно в этой школе впервые организовали дошкольное образование, внедрили триместровую систему обучения, а для юношей открыли возможность получить профессию тракториста. В 2021 году здесь открылась «Точка роста» по биологии и химии, в 2023 году школа вошла в состав образовательного комплекса Липицкой школы имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова.

За 50 лет традиция преемственности стала прочной основой жизни школы. Тамара Баскакова посвятила руководству почти 40 лет, возглавив школу в 1976 году. Наталья Суркова, общий педагогический стаж которой в этой школе составляет 42 года, продолжает обучать ребят русскому языку и литературе. Галина Юдина сегодня возглавляет родную Липицкую школу, продолжая традиции наставничества.

В настоящее время в школе обучается 165 человек. Ее выпускники работают врачами, педагогами, предпринимателями. Среди них — ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества Игорь Старовойт и бронзовый призер чемпионата мира по боксу Владимир Мирончиков.