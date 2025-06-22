Праздник к 100-летию лагеря «Артек» прошел в парке «Дубки» в Химках

В парке «Дубки» прошло спортивно-патриотическое мероприятие, посвященное 100-летию пионерского лагеря «Артек». Жители Химок узнали историю становления учреждения и поучаствовали в конкурсах.

Детей поделили на команды. Каждая преодолела полосу препятствий, выполнила челночный бег, приседания и отжимания. Ребята показали ловкость, скорость, гибкость и выносливость.

Сегодня «Артек» — это крупный международный образовательный комплекс, который продолжает традиции пионерского лагеря. Он привлекает детей не только из России, но и из разных стран. Муниципальный депутат Надежда Смирнова подчеркнула важность сохранения традиций, заложенных в советские времена.

«Сегодня особенно важно поддерживать инициативы, которые укрепляют патриотическое воспитание молодежи и сохраняют исторические ценности нашего общества. Пример лагеря „Артек“ доказывает, что такие проекты объединяют детей разных народов и способствуют развитию взаимопонимания и дружбы», — поделилась Надежда Смирнова.

В Химках начался сезон летних лагерей. На базе 13 общеобразовательных учреждений работают смены дневного пребывания. За лето в них отдохнут более 1600 школьников. Муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев отметил, что после учебного года детям нужно набраться сил и познакомиться с новыми друзьями.

«Здоровое общество начинается с заботы о детях. Я уверен, что их пребывание в лагере помогает развиваться, учиться общаться с другими, укреплять здоровье и приобретать новые навыки», — сказал Евгений Иноземцев.

Депутат Юлия Мамай отметила, что в лагерях работают профильные отряды — секции по безопасности дорожного движения, спортивные и творческие объединения, патриотические программы, приуроченные к Году защитников Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.