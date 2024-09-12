Фестиваль искусства пройдет в парке Солнечногорска 14 сентября

Общеобластное мероприятие «Живописный парк» пройдет в городском парке Солнечногорска 14 сентября. Тематические локации будут работать с 11:00 до 15:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову.
На фестивале искусства у каждого будет возможность погрузиться в мир живописи, найти вдохновение и раскрыть свои творческие таланты.
«Обширная программа включает пленэр под открытым небом, выставки художников, мастеров и фотографов, конкурс рисунков, игровую программу для детей и многое другое. Приходите на это незабываемое, яркое событие всей семьей», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
С концертной программой «Симфонии осени» выступит оркестр Солнечногорской детской школы искусств и солисты округа. Любители моды смогут насладиться показом-дефиле «Яркая осень», который подготовили участницы клуба «Активного долголетия». В рамках праздника также будут подведены итоги общественного огорода и второго сезона проекта местных художников «По дороге к озеру».
Все мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и «МосОблПарк».