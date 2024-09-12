Фестиваль искусства пройдет в парке Солнечногорска 14 сентября

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Общеобластное мероприятие «Живописный парк» пройдет в городском парке Солнечногорска 14 сентября. Тематические локации будут работать с 11:00 до 15:00 на площадке за памятником Михаилу Лермонтову.

На фестивале искусства у каждого будет возможность погрузиться в мир живописи, найти вдохновение и раскрыть свои творческие таланты.

«Обширная программа включает пленэр под открытым небом, выставки художников, мастеров и фотографов, конкурс рисунков, игровую программу для детей и многое другое. Приходите на это незабываемое, яркое событие всей семьей», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.