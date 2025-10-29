Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери отметили в Подольске

В честь одной из древнейших и особо чтимых святынь православного мира и главной духовной реликвии Подольского благочиния в Троицком кафедральном соборе, где располагается точный список Бронницкой иконы, совершили Божественную литургию. Ее возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Иерусалимская икона Божией матери — древний, чудотворный образ, написанный апостолом Лукой в первом веке. Он стал почитаем жителями всего Подмосковья после чуда, произошедшего в годы смертельной опасности в XIX веке — избавления города от холеры в 1866 году. Тогда икона была принесена из Бронниц в Подольск.