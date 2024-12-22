Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках

Муниципальные депутаты в Химках организовали праздник двора для детей и взрослых. Новогодние елки прошли на проспекте Мельникова у домов № 5к1 и № 5к2, а также на территории школы № 14.

Праздник на проспекте Мельникова организовали депутаты Надежда Смирнова и Артур Каримов. Для жителей подготовили анимационные программы. Сотни детей и взрослых получили сладкие подарки.

«Очень важно окружить заботой и вниманием наших жителей и подарить им новогоднее настроение. Дедушка Мороз и его помощница Снегурочка водили хороводы и устраивали конкурсы», — сказал Артур Каримов.

Праздничная елка также прошла на территории школы № 14. Депутат Надежда Смирнова поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Приятно видеть, что взрослые подхватили этот праздничный настрой и тоже танцевали с детками. Это стало традицией ежегодно проводить подобные мероприятия, чтобы с хорошим настроением идти в Новый год», — поделилась Надежда Смирнова.

Депутат Юлия Мамай напомнила, что подобные праздники стали в Химках доброй традицией. Для жителей выступают аниматоры, артисты и творческие коллективы, а горожане участвуют в играх и знакомятся с соседями.