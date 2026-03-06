Праздник для жен и матерей бойцов СВО прошел в Воскресенске

В преддверии Международного женского дня в Доме культуры села Ашитково чествовали жен и матерей военнослужащих — участников специальной военной операции. Теплая встреча с вручением цветов и подарков стала выражением глубокой благодарности женщинам, чьи мужья и сыновья стоят на защите страны.

В ходе встречи гостям вручили живые цветы и памятные подарки. Организаторы постарались создать теплую атмосферу, подчеркивающую единство и заботу о тех, кто ежедневно несет нелегкое бремя ожидания и тревоги за своих близких. Представители Дома культуры адресовали собравшимся слова искренней благодарности за их силу духа, терпение и веру, отметив, что надежный тыл, который обеспечивают женщины, является не менее важным вкладом в общее дело.