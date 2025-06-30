Праздник для выпускников Бутовской школы № 1 прошел в Ленинском округе

Аттестаты о среднем образовании получили около 60 выпускников Бутовской школы № 1. В этом году трое одиннадцатиклассников закончили обучение с серебряными медалями, а один — с золотой.

На праздничном мероприятии присутствовали не только выпускники, но и их родители, друзья и педагоги. С видеопоздравлениями к ребятам обратились президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Заместитель председателя совета депутатов округа Валерий Черников пожелал виновникам торжества успехов в достижении целей и успешного поступления в вузы.

«Ваша школа — замечательное место, где вы получили прекрасные знания. Важно не то, как вас оценили, а как вы сами себя чувствуете. Перед вами открываются новые горизонты, но не забывайте о родном доме», — сказал Валерий Черников.

После творческих выступлений выпускников и преподавателей праздник завершился традиционным вальсом и памятной фотосессией.

В 2025 году в Подмосковье закончили обучение в школах 35 тысяч выпускников 11-х классов и около 100 тысяч девятиклассников.