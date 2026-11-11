Праздник для воспитанников полицейских классов прошел в Химках

Воспитанники полицейских классов продемонстрировали полученные навыки — от строевой подготовки до действий в команде. Для самих ребят такие испытания стали способом лучше понять специфику будущей профессии и убедиться, что выбранный путь им действительно близок.

Обучение классов правоохранительной направленности выстроено вокруг ключевых ценностей: патриотизма, служения Отечеству и уважения к закону. В такой среде у ребят постепенно складываются не только представления о службе в органах внутренних дел, но и личные качества, без которых эта работа невозможна: ответственность, собранность, умение действовать в команде и готовность прийти на помощь.

В городском округе уделяется особое внимание ранней профориентации и системной воспитательной работе с молодежью. Проекты вроде кадетских классов в школе «Лига первых» позволяют школьникам осознанно подходить к выбору жизненного пути, укрепляют доверие к правоохранительным структурам и формируют у подрастающего поколения чувство сопричастности к безопасности и правопорядку в обществе.