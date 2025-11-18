Праздник для ребят из Донбасса и Курской области прошел в Подольске

Специалисты по работе с молодежью организовали подвижные игры и устроили мастер-класс по созданию открыток ко Дню матери. Праздник прошел для 12 ребят из ДНР, ЛНР и Курской области, находящихся в пункте временного размещения в центре «Мечта».

С ребятами также сыграли в хоккей с мячом и попробовали силы в перетягивании каната. В конце мероприятия каждый участник получил на память набор пазлов. Ребята с душой подошли к поздравлению самых дорогих людей. В преддверии Дня матери каждый ребенок смастерил открытку своими руками.

«В открытке я написала, что благодарна маме за то, что она всегда меня поддерживает, умеет выслушать, найти добрые слова и помочь разобраться в ситуации. Для меня очень важно знать, что дорогой человек рядом. С ее помощью я могу справиться с любыми трудностями», — сказала одиннадцатилетняя Софья Гау.

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября.