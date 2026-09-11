Праздник для первоклассников прошел в театре кукол в Лобне

8 сентября в театре «Куклы и Люди» городского округа Лобня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, — «Праздник первоклассника». Участниками интерактива стали юные школьники, для которых этот учебный год стал первым в жизни.

В фойе театра ребят встретила Фея знаний, которая провела для них увлекательную игровую программу. Первоклассники отвечали на вопросы, разгадывали загадки и участвовали в подвижных конкурсах.

Главным событием дня стал спектакль «Незнайка идет в школу» по мотивам произведений Николая Носова. Благодаря талантливой игре актеров и красочным декорациям история ожила на сцене: в легкой и понятной форме ребята вспомнили, как вести себя в школе, и еще раз убедились, как важно учиться и узнавать новое.

Праздник стал отличным стартом учебного года — дети ушли с массой приятных впечатлений и хорошим настроением. Мероприятие позволило первоклассникам не только весело провести время, но и настроиться на новый этап жизни.

Напомним, театр «Куклы и Люди» расположен по адресу: Лобненский бульвар, дом 9А. Он работает в Лобне с 1999 года. Следить за афишей и новостями учреждения можно на официальном канале театра.