Праздник для многодетных семей Подмосковья провели в Общественной палате

В Общественной палате России прошла особая благотворительная встреча. Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова вместе с дипломатами из посольства Объединенных Арабских Эмиратов в России устроили праздник для многодетных семей из Московской области.

На встречу пригласили родственников участников специальной военной операции, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

«Всего к нам в гости приехали 16 семей и 35 детей, мы постарались в эти морозные зимние дни согреть их своей заботой и подарить небольшой праздник. Вместе с господином послом передали подарки, гуманитарную помощь. А впереди семьи ждет экскурсия в „Москвариум“. Сама многодетная мама и знаю, как важно проводить время вместе», — отметила Мария Львова-Белова.

В Министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что на встречу пригласили большие семьи из Балашихи, Реутова, Серпухова и Подольска.

Омбудсмен лично поблагодарила посла Объединенных Арабских Эмиратов доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера за участие и помощь.

Во время встречи участники обсудили, как можно и дальше помогать семьям с детьми. Львова-Белова омбудсмен также выразила признательность благотворительному фонду «Страна для детей», который активно помогал в организации акции.