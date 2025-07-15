Праздник для детей с ОВЗ прошел в Павловском Посаде

В социальном центре «Павлово-Посадский» состоялось мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них и их семей организовали насыщенную программу с играми, танцами и подарками, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Настоятель Богородицерождественского храма отец Серафим поделился с гостями вдохновляющей историей святых Петра и Февронии, рассказав о значении семейных ценностей и взаимоподдержки. Развлекательная часть праздника, подготовленная студией «Карамелия», порадовала детей веселыми конкурсами, танцами и появлением любимых сказочных героев. Каждый ребенок получил сладкий подарок, добавивший радости в этот теплый день.

Как отметили в ведомстве, подобные мероприятия играют важную роль в социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. Они способствуют развитию коммуникативных навыков, раскрытию творческого потенциала и помогают ребятам чувствовать себя увереннее в обществе.

Узнать подробности о программах поддержки можно в социальном центре по адресу: Павловский Посад, переулок Интернациональный, 31, или по телефону: 8 (496) 435-85-98.