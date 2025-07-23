Праздник для детей прошел в реабилитационном центре в Солнечногорске

Волонтеры подготовили яркую и увлекательную программу для воспитанников детского отделения социального центра «Химкинский». Организатором мероприятия стал молодежный центр «Подсолнух» при активной поддержке «Движения первых».

Молодые добровольцы предложили ребятам с ограниченными возможностями здоровья сделать разминку, а затем проявить свои творческие способности на мастер-классе по изготовлению поделок из цветной бумаги.

«С социальным центром у нас выстроено плотное сотрудничество. Наши волонтеры регулярно навещают его посетителей — как маленьких, так и почетного возраста. Как правило, к праздникам, памятным датам, ребята приходят с творческой программой, проводят разнообразные активности, которые скрашивают досуг и поднимают настроение», — рассказала начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова.

Мероприятие прошло в рамках традиционной акции «Когда смеются дети», которая уже несколько лет реализуется по инициативе молодежного центра «Подсолнух». Основная цель акции — создание условий для самореализации и развития талантов у детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры проводят для них мастер-классы и развивающие занятия.

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