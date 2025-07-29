Праздник деревни Миронцево прошел в Солнечногорске

На берегу Истринского водохранилища в городском округе отметили День деревни Миронцево. В праздничном мероприятии приняли участие активные жители поселка.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Взрослые и дети смогли раскрыть свои творческие способности на разнообразных мастер-классах — от создания кашпо из ротанга до изготовления ароматических свечей с использованием натуральных эфирных масел. Для самых маленьких посетителей был организован мастер-класс по безопасному поведению на воде, а в творческой зоне юные художники смогли воплотить свои фантазии на бумаге, рисуя яркие картины на лесную тематику.

Для любителей активного отдыха была организованы соревнования по мини-футболу, веселые эстафеты и перетягивание каната, а завершился праздник танцевальным флешмобом.

Главными организаторами фестиваля стали Антон и Елена Наумовы, которые вдохновились идеей объединить местных жителей и привлечь внимание к уникальной культуре своей малой родины.

«Мы хотим создать традицию ежегодного празднования Дня Миронцево. Это станет важным событием нашего района, объединяя друзей и знакомых, позволяя жителям познакомиться друг с другом и насладиться атмосферой отдыха и веселья», — сказала Елена Наумова.

Администрация территориального управления Соколовского обеспечила желающих прохладительными напитками, а местное предприятие «Айс Кро» угостило всех вкусным мороженым. Одна из жительниц Миронцева испекла большой пирог, который попробовали все гости.

За большой вклад в организацию праздника Антон и Елена Наумовы получили благодарность от администрации округа.