Праздничный вернисаж в честь юбилея Дворца культуры пройдет в Дубне

Масштабный трехдневный вернисаж «Палитра мгновений», открывающийся 23 января во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне, обещает стать ярким культурным событием для горожан всех возрастов. Выставка объединит творческие коллективы ДК, предложив гостям не только созерцание работ, но и живое общение с художниками, музыкантами и мастерами прикладного творчества.

Художественный руководитель ДК «Октябрь» Оксана Ляднович анонсировала насыщенную программу: «Мы постараемся, чтобы было очень интересно, и этот грандиозный вернисаж запомнился всем». В течение трех дней, с утра до вечера, посетители смогут лично пообщаться с авторами работ, узнать секреты их мастерства, насладиться живой музыкой, а для юных гостей будут организованы специальные мастер-классы и знакомство с работой студии декоративно-прикладного творчества.

Вернисаж станет первым в череде мероприятий, посвященных юбилею одного из старейших культурных учреждений города. «Наш дворец культуры подарил множество приятных моментов не одному поколению горожан. В этом году нас ждет целый ряд ярких и масштабных событий, посвященных его юбилею — вернисаж это только начало», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Дубна, пл. Космонавтов, д. 1. Вход на вернисаж свободный. Ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте Дворца культуры «Октябрь». Возрастное ограничение: 0+.