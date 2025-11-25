Праздничный вечер к 80-летию Сергея Волошнюка прошел в Солнечногорске

В МВЦ «Путевой дворец» состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию заслуженного работника культуры России и почетного гражданина Солнечногорска Сергея Волошнюка. На праздник пришли представители администрации, совета депутатов, Общественной палаты, культурных организаций и коллективов, коллеги и давние друзья.

Гости выразили признательность Сергею Евгеньевичу за многолетнюю работу и значимый вклад в развитие культурной сферы муниципалитета, Подмосковья и России.

«Даже по современным меркам он думал на много лет вперед. Те проекты, которые реализованы с его участием, — это проекты будущего. Он уникальный человек с точки зрения своей работоспособности и очень целеустремленный: вижу цель, не вижу преград — это про него. Он умеет создавать свою команду единомышленников. Его идеи и по сей день крайне ценны для реализации в городском округе», — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Сергей Волошнюк 14 лет руководил комитетом по культуре, более 10 лет был членом коллегии областного Министерства культуры, а в 1990-е сохранил и приумножил культурные учреждения в округе. Благодаря его участию были восстановлены важные объекты — музей ратной и трудовой славы «Выстрел», историческое здание «Путевого дворца». Он способствовал созданию новых культурных пространств — выставочного зала в «Лепсе», детской школы искусств в гарнизоне «Сенеж», театра «Галатея». Участвовал в восстановлении усадеб Середниково и Шахматово, открытии музея «Воинов-афганцев Солнечногорья». В 1999 году внес вклад в организацию первых российских молодежных Дельфийских игр.

«Я с детства был пропитан культурой, прошел большую школу жизни. На пути было много задач, которые казались нерешаемыми, но моим постулатом было: „Взялся за дело — ни шагу назад“. Эмоции от сегодняшнего вечера невозможно передать. Пришли люди, которые меня уважают, а я уважаю их. Моя мечта — чтобы в Солнечногорске культура поднялась на новую высоту», — поделился Сергей Волошнюк.

Подполковник в отставке, ветеран Вооруженных сил РФ с 26-летним стажем службы награжден государственными и зарубежными медалями. Он сыграл значительную роль в формировании исторического архива и подготовку обращения к губернатору Подмосковья о присвоении Солнечногорску звания «Город воинской доблести». В течение десяти лет Волошнюк был членом и руководителем редакционной коллегии четырехтомника «Книги Памяти Солнечногорского района», за который в составе авторского коллектива получил Государственную премию Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Среди произведений Волошнюка — «Книга памяти Солнечногорского района», «Имена, прославившие Солнечногорье», «Комсомол Солнечногорья. Листая страницы истории», «Помнит город спасенный», «Солнечногорье — страницы истории», «Культура Солнечногорья». Сейчас Сергей Евгеньевич мечтает написать новую книгу о выпускниках Высших офицерских курсов «Выстрел» и завершить организацию и открытие музея ратной славы Солнечногорья.

«Я одна из первых, кто начал работать с Сергеем Евгеньевичем, когда он вступил в должность начальника культуры. Это грамотный, творческий, понимающий руководитель. С 2007 года я возглавляю „Путевой дворец“, создание и открытие которого — полностью заслуга Сергея Евгеньевича. Он буквально настоял, чтобы в этом здании находился музей, это его идея, которая воплотилась в жизнь. И сегодня в этих стенах у нас получился трогательный, семейный вечер, порой со слезами на глазах. Сергей Евгеньевич — наш столп, учитель, коллега — он все», — сказала директор музейно-выставочного центра «Путевой дворец» Ольга Михайлова.

Праздничную атмосферу вечера поддержали коллективы, созданные при участии Сергея Волошнюка. Ансамбль русской песни «Лето» исполнил свою первую композицию, которую когда-то предложил включить в репертуар именно он.

«В нашей судьбе он сыграл решающую, жизненную роль. Сергей Евгеньевич поверил в меня, молодого специалиста, и дал добро на создание коллектива русской песни. Его безупречная совесть, лидерские качества, любовь к стране и культуре помогли ему в трудный для нашей Родины период сохранить ту основу и посеять зерно, которые до сих пор дают плоды на нашей земле», — сказала руководитель ансамбля Ольга Анискина.

В 1999 году Сергею Евгеньевичу Волошнюку было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а в 2015 году он получил звание почетного гражданина Солнечногорска.