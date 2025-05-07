Праздничный прием в честь 80-летия Победы прошел в Дмитрове

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Дмитрове чествовали представителей ветеранских организаций округа. На праздничном приеме их поздравили и вручили благодарственные письма.

Мероприятие объединило членов ветеранских организаций и Совета старейшин Дмитровского округа, бывших узников концлагерей, участников Ассоциации ветеранов СВО. Праздничный прием также посетил Герой Российской Федерации Игорь Тарелкин и заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина. Она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

«Дорогие ветераны! От имени главы Дмитровского округа Ивана Курданина примите искренние слова благодарности. Вы, пережив страшную войну, поднимали нашу страну из руин, закладывали прочный фундамент ее будущего. Все мы в неоплатном долгу перед вами! Никто не забыт, ничто не забыто! С наступающим 80-летием Великой Победы!» — поздравила гостей праздника Ирина Костышина.

На мероприятии членам Совета ветеранов и первичных организаций, а также председателю Совета ветеранов Александру Фуфаеву вручили благодарственные письма за патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную гражданскую позицию.

Собравшихся с Днем Победы также поздравили депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов.

«На Дмитровской земле помнят каждого, кто отдал жизнь на полях сражений или ковал Победу в тылу. Все они — наши герои, наша история. Сегодня мы благодарим и участников СВО, вставших на защиту страны от новой угрозы фашизма. Они, как и ветераны Великой Отечественной, для всех нас являются примером служения Родине», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.