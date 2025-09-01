Праздничный молебен прошел в Успенском соборе в Дмитрове

В Дмитрове в Успенском соборе прошел традиционный праздничный молебен ко Дню знаний. В этот день округ с архипастырским визитом посетил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

Временно исполняющий полномочия главы Михаил Шувалов, представители духовенства Сергиево-Посадской епархии и настоятельницы местных женских монастырей встретили Владыку. Кирилл возглавил литургию в память о священномученике Серафиме Звездинском, епископе Дмитровском и исповедниках, отдавших жизни за веру и Отечество.

В конце прошел водосвятный молебен перед началом учебного года. В нем приняли участие школьники Дмитровского округа, их родители и педагоги.

Подобные традиции воспитывают подрастающее поколение, формируют ответственность и патриотизм.

«Образование — это не только получение знаний, но и воспитание души. Важно, чтобы подрастающее поколение перенимало наши духовные традиции, уважало историю своей земли. Подобные традиции помогают нашим детям стать не только грамотными, но и добрыми, отзывчивыми людьми, настоящими патриотами своей страны», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.