Праздничный концерт «Весна Победы» пройдет в центральном парке Ногинска
Богородские парки приглашают жителей округа и гостей на мероприятия в выходные дни. Литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» подготовил большой праздничный концерт в Центральном парке, на котором исполнят песни военных лет, а в Глуховском парке пройдет первый кинопоказ в этом году.
Выходные в парках Богородского округа пройдут очень насыщенно и с пользой. В субботу жителей приглашают в Центральный парк на масштабный субботник. Всех участников ждет не только уборка территории, но и горячий чай с вареньем, а для самых маленьких будет организована развлекательная программа. Для любителей спорта проведут областное мероприятие «Парковая атлетика», в программе которого — легкоатлетический забег, нейрофитнес, открытые тренировки, соревнования по настольному теннису. Аналогичное мероприятие состоится и в парке «Роща» в поселке Обухово.
Первый в этом году кинопоказ под открытым небом пройдет в Глуховском парке при благоприятных погодных условиях. В субботу зрителям предложат посмотреть фильм «Максим Перепелица». В воскресенье в Центральном, Глуховском и парке «Липовая аллея» состоятся спортивные, игровые и творческие системные программы для детей.
Воскресный вечер подарит гостям Центрального парка большой праздничный концерт «Весна Победы» в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная». Вокальный ансамбль «Гармония-Золотой состав» исполнит самые главные песни Победы, дорогие сердцу каждого. Завершится неделя показом на большом экране Центрального парка художественного фильма «Солдат Иван Бровкин».