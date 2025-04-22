Праздничный концерт «Весна Победы» пройдет в центральном парке Ногинска

Богородские парки приглашают жителей округа и гостей на мероприятия в выходные дни. Литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» подготовил большой праздничный концерт в Центральном парке, на котором исполнят песни военных лет, а в Глуховском парке пройдет первый кинопоказ в этом году.

Выходные в парках Богородского округа пройдут очень насыщенно и с пользой. В субботу жителей приглашают в Центральный парк на масштабный субботник. Всех участников ждет не только уборка территории, но и горячий чай с вареньем, а для самых маленьких будет организована развлекательная программа. Для любителей спорта проведут областное мероприятие «Парковая атлетика», в программе которого — легкоатлетический забег, нейрофитнес, открытые тренировки, соревнования по настольному теннису. Аналогичное мероприятие состоится и в парке «Роща» в поселке Обухово.