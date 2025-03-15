Праздничный концерт в честь работников ЖКХ прошел в Чехове

В Доме культуры «Дружба» в Чехове ко Дню работников бытового обслуживания населения прошел праздничный концерт. Заместитель главы Чехова Виталий Шишкин поздравил специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства от имени руководителя муниципалитета Михаила Собакина и вручил им благодарственные письма.

Как отметил Виталий Шишкин, в этот день в округе чествуют работников, благодаря которым муниципалитет становится комфортным и уютным.

На сцену пригласили отличившихся сотрудников муниципального предприятия «ЖКХ Чеховского района», муниципального бюджетного учреждения «Экология и природопользование» и муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство»: Илью Шурыгина, Николая Загвоздкина, Эдуарда Швецова, Андрея Соколова, Александра Кольченко, Максима Рябовалова, Николая Чепурина, Алексея Варламова, Георгия Побережника, Елену Замкову, Дмитрия Антонова, Людмилу Родионову, Александра Чачина, Владимира Гришаева, Андрея Буднева, Семена Моисеевских, Андрея Косяновского, Василия Якубенко, Александра Бубнова и Алексея Багаева.