Праздничный концерт прошел в школе искусств в Химках

19 апреля на сцене Сходненской детской школы искусств в Химках состоялся праздничный концерт «Музыкальный калейдоскоп». Зрители услышали этнические фольклорные песни и увидели танцы народов Крайнего Севера.

Почетными гостями мероприятия стали муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Инна Монастырская, а также лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«Сходненская школа искусств в очередной раз подтвердила свой уровень. Здесь воспитывают характер и вкус. Когда дети выходят на сцену и выдают материал такой сложности — от классики до фольклора — это говорит о системной работе всего коллектива», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Солисты инструментального отделения показали владение классической программой. Затем настроение сменилось ритмами современной музыки. Особый успех выпал на долю народного творчества и казачьего ансамбля. Хореографические постановки добавили вечеру динамики: лиричные хороводы сменились стремительными плясками Урала.

«Программа концерта выстроена очень грамотно. Смена жанров и темпов держала внимание зала от первого до последнего номера», — поделилась впечатлениями Екатерина Красильникова.

«Музыкальный калейдоскоп» подтвердил статус Сходненской ДШИ как флагмана дополнительного образования в округе. Событие стало доказательством того, что культурная жизнь Химок находится на высоком уровне.