Праздничный концерт прошел у Иерусалимского храма в Воскресенске

Праздничный концерт ко Дню Святой Троицы прошел 31 мая на территории Иерусалимского храма в Воскресенске. Мероприятие «Под сенью дивных алтарей» ежегодно проводят управление культуры администрации округа совместно с Воскресенским благочинием.

Со словами поздравления к присутствующим обратились благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Кирилл Седов, председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко и первый заместитель главы округа Елена Овсянкина.

На концерте выступили учащиеся и преподаватели Воскресенской школы искусств, а также творческие коллективы концертно-выставочного зала и Дворца культуры «Химик». Исполнители представили большую разноплановую программу. На территории храма звучали произведения духовной, классической и народной музыки, напоминая о вечных ценностях, красоте и надежде.